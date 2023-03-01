Каракас, 1 марта, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Рабочий визит секретаря Совета безопасности РФ в Венесуэлу продолжается — Николай Патрушев встретился в Каракасе с президентом страны Николасом Мадуро, обсудил вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Kremlin.ru Николас Мадуро и Владимир Путин

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Николай Патрушев заявил в ходе встречи, что между Россией и Венесуэлой — многолетняя дружба и отношения стратегического партнерства.

«Взаимодействие двух наших стран на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности», — добавил секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Патрушев начал рабочий визит в Венесуэлу 28 февраля.