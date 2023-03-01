Лариса, Греция, 1 марта, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского и грузового поездов стало причиной гибели людей в Греции, возле города Лариса. Газета Iefimerida сообщила о восьми жертвах ЧП и 65 пострадавших.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин» Столкновение поездов

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В том числе 25 пассажиров поезда находятся в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают поиски раненых, на месте аварии дежурят 30 машин скорой помощи, прибыли пожарные и полиция.

Во время столкновения поездов возникло возгорание. В больницах близлежащих городов экстренно создают места для пострадавших в результате ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2022 года произошло столкновение двух поездов в уезде Ванча на востоке Румынии. Тогда с рельсов сошли электровоз и четыре вагона.