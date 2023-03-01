Москва, 1 марта, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Очень сильной женщиной назвал жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. Он рассказал о том, что поддерживает связь с супругой олимпийского чемпиона, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров и Оксана Домнина

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«Она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», — отметил Авербух.

Он отметил, что звонит Домниной ежедневно, чтобы узнать о её состоянии и здоровье Костомарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что состояние госпитализированного 46-летнего российского фигуриста стабилизировалось и начало улучшаться.