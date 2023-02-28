Анкара, 1 марта, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В результате подземных толчков в населённых пунктах Турции погибли 45 089 человек. Свежие данные о жертвах опубликовало управление по чрезвычайным ситуациям республики, сообщило издание Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

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Погибли люди в одиннадцати провинциях страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге.

«Погибли в общей сложности 45 089 человек», — говорится в сообщении турецкого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр толчков располагался в 16 километрах от города-миллионника Кайсери, о пострадавших не сообщалось.

Десятки тысяч человек погибли в Турции после землетрясений 6 февраля, их магнитуда составила 7,7 и 7,6.