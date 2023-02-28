Вашингтон, 1 марта, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Переход Артёмовска к российским военнослужащим будет шагом к установлению контроля над всем Донбассом и ударит по боевому духу солдат ВСУ, поэтому на Украине медлят с решением об отступлении из города. Статья с таким утверждением опубликована агентством Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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Ссылаясь на чиновников из стран Европы, издание предполагает, что Артёмовск, скорее всего, будет оставлен украинскими военными в том числе с целью использовать все ресурсы для подготовки к весеннему наступлению. В подтверждение этой версии приводятся предыдущие заявления украинских руководителей: сначала сообщалось о твёрдом намерении отстоять город, но в последние недели всё чаще публикуется информация о крайне напряжённой ситуации.

Bloomberg полагает, что соответствующие заявления украинского лидера Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского были сделаны с целью подготовить общественность страны к трудному решению об отступлении из Артёмовска.

Издание также подчеркнуло символическое значение этого города из-за ожесточённых боёв за него.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные описывают обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике как гораздо более трудную, чем представлено в официальных источниках. Особенно непростая обстановка в северной части населённого пункта. Военные ВСУ сравнивают ситуацию с адом.