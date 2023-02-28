Вашингтон, 1 марта, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Обзавестись средствами на оплату военных нужд посоветовали украинским властям в министерстве обороны США. С таким заявлением выступила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Тема поставки Киеву вооружений обсуждалась на заседании комитета по ассигнованиям в палате представителей Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Представитель законодательного органа от Республиканской партии Майк Гарсия констатировал большую значимость для налогоплательщиков США вопроса об оплате вооружений для Украины. Американцы считают, что Киев должен оплачивать поставки самостоятельно несмотря на трудности в экономике страны, отметил конгрессмен.

В ответ представитель Пентагона Уолландер признала, что пока Украина не делала крупных закупок у военных компаний Соединённых Штатов.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства», — сказала помощник министра обороны США.

Она заявила о намерении добиваться от Украины планирования расходов на оборону из бюджета страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны США не знают, сколько еще военной помощи понадобится Украине, заявил 28 февраля заместитель главы ведомства Колин Кол. Он отметил, что в Пентагоне уверены в необходимости продолжать поставки оружия в Киев.