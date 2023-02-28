Белград, 1 марта, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич признался, что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может уверенно заявить, что не поддержит антироссийские санкции Запада. Об этом пишут местные СМИ.

Predsednik.rs Александр Вучич

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«Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид, в другом случае мы бы в ООН были обозначены как такой народ», — отметил Вучич.

При этом сербский президент добавил, что не может дать клятву в отношении западных санкций против России.

«Я не могу дать клятву по этому вопросу. Но надо знать, что, даже когда не клянусь, моя позиция по определенному вопросу намного крепче и твёрже, чем клятвы всех, кто их меняет утром и вечером», — сказал лидер Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучичу задали вопрос: может ли Сербия ввести санкции против России в апреле 2023 года? Он ответил, что ограничения могут быть приняты и раньше, а также не введены вовсе.