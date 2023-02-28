Минск, 1 марта, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Порядка 200 человек из «ЧВК Рёдан» были задержаны в белорусском Гомеле сотрудниками полиции. Правоохранители констатировали, что деятельность опасного движения добралась до Белоруссии. Данные опубликованы МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM «ЧВК Рёдан»

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Всего задержаны 200 человек, из них несовершеннолетних — 183. Молодые люди собрались на несанкционированное мероприятие, призыв провести его они получили через соцсети. Нелегальная акция проходила возле ТЦ «Секрет».

В МВД подчеркнули, что курируют деятельность молодёжной субкультуры «ЧВК Рёдан» и «ресурсы деструктивной направленности». Задержанных подвергнут проверке. Не достигшим 16 лет подросткам грозит предупреждение и постановка на учёт по делам несовершеннолетних. Молодые люди более старшего возраста понесут за свои действия административное наказание. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовой акции, ведутся поиски организаторов мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в России действия приверженцев неформального движения «ЧВК Рёдан» попали в поле зрения Кремля — подобную активность нужно пресекать, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.