Керчь, Крым, 1 марта, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта. Он рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.

ИА REGNUM Крымский мост

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Жительница Крыма Прасковья Баранова рассказала американскому репортёру о готовности скрываться в бомбоубежище, если возникнет такая необходимость. Крымчанин Руслан констатировал, что переход жителей региона под контроль ВСУ будет равноценен рабству.

После бесед с жителями полуострова журналист заявил, что они «братаются с российскими военными» и готовы противостоять украинским атакам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля генерал-лейтенант Бен Ходжес из США высказал мнение, что в 2023 году Украина должна сначала отвоевать Крым, а затем Донбасс.