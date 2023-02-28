Киев, 28 февраля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провёл расширенное заседание ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого он признал, что самая тяжелая обстановка сложилась под Артемовском (Бахмут — украинское название). Об этом лидер киевского режима сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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Он подчеркнул, что ведутся бои, «имеющие значение для города», и отметил, что Россия ведёт «постоянные штурмы». По словам Зеленского, интенсивность боев под Артемовском нарастает.

В ходе заседания лидеру Украины также сообщили обстановку вокруг Херсона и области.

Зеленский отметил, что ведётся подготовка военнослужащих Украины к ведению активных боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете России намерены дать правовую оценку попыткам Украины использовать беспилотные летательные аппараты для атак в регионах РФ. Соответствующее поручение получено от председателя СК РФ Александра Бастрыкина.