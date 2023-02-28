Москва, , 23:54 — REGNUM Вооружённые силы Белоруссии помогают сдерживать действия Киева, не участвуя в боевых действиях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Лента. ру».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что Белоруссия прилагает усилия ради помощи России в рамках союзнических обязательств и поддерживает проведение спецоперации, с пониманием относясь к её задачам и целям.

«Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации, однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьёзным сдерживающим фактором для украинского режима», — уверен Галузин.

Он также напомнил, как в начале спецоперации Белоруссия прилагала усилия для организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. Тогда «ещё можно было избежать дополнительных жертв», подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко оспорил заявления о том, что Россия рано начала проводить спецоперацию по денацификации Украины. Он уверен, что если бы не было упреждающих действий со стороны РФ, то последствия были бы более тяжёлыми.