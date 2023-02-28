Тель-Авив, Израиль, 28 февраля, 2023, 23:25 — ИА Регнум. В Израиле воры ограбили дом Аллы Пугачевой. Грабителям удалось вынести ценности на полмиллиона долларов. Об этом сообщает в своём телеграм-канале «НеОпра, блин!» журналистка Алёна Жигалова.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

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Дерзкое ограбление произошло в доме Пугачевой в Кесарии. При этом воры взломали камеры видеонаблюдения, залезли в дом, всё перерыли и вынесли ценные вещи и деньги на 500 тыс. долларов.

Алла Пугачева обратилась в полицию, но шансы найти грабителей малы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке было совершенно дерзкое ограбление ювелирного магазина.