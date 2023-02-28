Евпатория, Крым, 28 февраля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В Евпатории ликвидировали крупную коммунальную аварию на водоводе, следующим шагом станет поэтапное подключение десяти скважин, сообщила 28 февраля глава администрации города Елена Демидова.

Руслан Шамуков/ТАСС Евпатория

В мэрии напомнили, что о прорыве водовода в районе Прибрежного стало известно в 01:30 (мск). К работе привлекались пять единиц техники и 12 специалистов.

К 02:00 в траншее установили временную заглушку, был определён характер повреждения трубы.

В 05:50 ремонтные бригады подготовили саркофаг для устранения проблемы.

По состоянию на 17:00 саркофаг был установлен, проведены сварочные работы, авария устранена.

По словам Демидовой, к 06:00 1 марта прогнозируется полное восстановление водоснабжения.

Напомним, в результате аварии без воды остались порядка 120 тысяч жителей Евпатории.