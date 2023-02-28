Вашингтон, 28 февраля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сбежит в США после прекращения поддержки киевского режима со стороны Вашингтона. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в личном блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», — спрогнозировал он.

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Макгрегор отметил, что Соединённые Штаты обладают морской и аэрокосмической мощью и небольшой армией, что в свою очередь ограничивает военные операции Вашингтона за рубежом. Он подчеркнул, что армия США обеспечивает поддержку с воздуха и с моря, а затем по достижении своей цели выводит войска, оставляя союзника на суше «наедине с противником».

«Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине», — подытожил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор экономики из США Ричард Вольф высказал мнение, что Киев уже потерпел поражение из-за разваливающейся экономики Украины и потери значительной части территории страны.