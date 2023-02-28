Каракас, 28 февраля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начал рабочий визит в Венесуэлу, сообщили 28 февраля в пресс-службе Совбеза.

Виталий Невар/ТАСС Николай Патрушев

Патрушев примет участие в российско-венесуэльских консультациях по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза совершил визит в Алжир, где его принял президент страны Абдельмаджид Теббун. В ходе встречи Патрушев отметил, что Москва видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров, а позиции двух стран совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.