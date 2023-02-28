Договоры Совета Европы перестали действовать в отношении России
Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Москва, 28 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, сообщили в Кремле 28 февраля.
Соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму президентом.
Закон касается, среди прочего, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и устава Совета Европы.
Эти договоры должны перестать действовать в отношении России в связи с прекращением членства России в Совете Европы, сказано в документе.
Указанный законопроект был принят Госдумой 16 февраля 2023 года.
«Институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации и делать всё для этого», — сказал в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщалось ранее, президент 28 февраля также подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ и денонсировал соглашение по двойному налогообложению с Латвией.