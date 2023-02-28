Молдавия, 28 февраля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Митинг оппозиции в Кишиневе завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Митинг сторонников партии «Шор»

Уточняется, что митинг прошёл мирно, протестующие выступили с требованием к местным властям оплатить счета за газ, электричество и отопление.

Протест прошёл в рамках акции «Движение народа», инициатором которого выступила партия «Шор». В митинге приняли участие порядка 10 тыс. человек.

По словам вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер, порядка 40 тыс. человек не смогли принять участие в митинге, проходившем в центре города, поскольку представители органов правопорядка заблокировали национальные трассы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что правоохранители заблокировали колонну из порядка 50 автобусов, в которых находились участники митинга.

Протестующие также призвали власти республики перенаправить средства из оборонного бюджета на выплату коммунальных услуг.