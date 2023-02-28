Штутгарт, Германия, 28 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Жители немецкого города Штутгарта вышли на акцию против оказания военной помощи Украине, сообщает 28 февраля RT.

Marijan Murat/dpa/ТАСС Штутгарт

Участие в митинге принимают сотни людей, у многих в руках российские флаги. Улицы города перекрыты.

Ранее командир батальона «Русь» заявил, что военные в ДНР получают из ФРГ письма с поддержкой.

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Напомним, в посольстве России в Германии рассказали, что провокация с установкой у здания посольства России в Берлине подбитого танка не нашла понимания среди населения Германии. Немцы высказались за мирное урегулирование украинского конфликта и стали нести цветы к танку.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинг против поддержки Украины выходят жители многих стран, включая США, где граждане призвали к роспуску НАТО.