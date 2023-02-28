Москва, 28 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Главная цель первого визита Энтони Блинкена в Казахстан и его вояжа по странам Средней Азии — добиться дистанцирования этого региона от России, сказал ИА REGNUM первый президент Киргизии Аскар Акаев.

Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС Первый президент Киргизии Аскар Акаев

«Но я не думаю, чтобы американцы могли бы предложить Казахстану что-то существенное взамен, — подчеркнул бывший глава государства. — Я в таких случаях всегда вспоминаю старую поговорку: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». И в сложившейся ситуации следует бояться американцев, приносящих дары в этот регион. Маловероятно, что у них есть дары, которые могут существенно изменить к лучшему экономическую ситуации в Средней Азии».

Акаев обратил внимание на то, что в последнее время и Узбекистан, и Туркменистан проводят политику сближения с Россией. Они увеличивают торговый оборот, взаимодействуя во многих сферах. Не только в экономической, но и в политической. Поэтому вряд ли визит Блинкена может изменить этот тренд.

«Для Узбекистана и Казахстана сотрудничество с Россией открывает новые благотворные крупные проекты. Например, в секторе энергетики. Узбекистан собирается строить атомные электростанции нового поколения, используя российские технологии, которые на 20–30 лет опережают западные. Есть очень интересные российские предложения по газу. Поэтому страны Средней Азии понимают, что во всех отношениях (и в экономическом, и в геополитическом) Россия дает гораздо больше, чем могут дать США и Запад в целом. Поэтому Вашингтон может только мешать прогрессу отношений России со странами Средней Азии с помощью санкций и запугивания», — сказал экс-президент.

Как полагает Акаев, очевидно, что визит Блинкена преследует не только антироссийские, но и антикитайские цели.

«Но будущее Средней Азии связано с двумя великими соседними державами — Россией и Китаем. Сейчас Казахстан и Узбекистан возглавляют лидеры, которые это хорошо понимают, и мне кажется, что этот визит не сможет изменить того тренда, который сложился в отношениях среднеазиатских республик с Россией и Китаем», — сказал Акаев.

По оценке экс-президента Киргизии, в цепи среднеазиатских государств есть слабое звено — государство, которое рискует поддаться на посулы Вашингтона. Акаев полагает, что таким звеном может быть соседний Таджикистан. Эту республику можно рассматривать как наиболее слабое в военном отношении государство региона. Также не следует забывать о более чем тысячекилометровой границе с Афганистаном, контролируемым «Талибаном» (организация запрещена в РФ); о беспорядках в Горном Бадахшане и о пограничных конфликтах с Киргизией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл минувшей ночью с первым официальным визитом в Астану, где встретится с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщил ТАСС.

МИД Казахстана информировал, что в ходе пребывания в Астане госсекретаря примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, визит Блинкена включает в себя встречу с главами МИДов стран Средней Азии и США в формате С5+1.

Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.