Москва, 28 февраля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Зарубежные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атакующие российские объекты, как правило, совершают свои полёты в режиме радиомолчания и по заранее запрограммированному в них пути. Об этом ИА REGNUM сказал специалист по беспилотной авиации, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Владимир Югасов ИА REGNUM Иностранный беспилотник в Московской области. Губастово. 28.02.2023

«Противник делает все, чтобы максимально затруднить обнаружение и нейтрализацию применяемых им беспилотников, — указал аналитик. — Во-первых, используются относительно небольшие БПЛА, конструкции которых выполнены преимущественно из композитных материалов. Во-вторых, беспилотники задействуются чаще всего в автономном режиме по заранее запрограммированному маршруту в режиме радиомолчания. В-третьих, полет проходит на небольших высотах, не удивлюсь, если и рельеф местности также учитывается при прокладке маршрута», — сказал Федутинов.

Для того чтобы максимально повысить результативность противодействия таким БПЛА, необходимы комплексные решения. Они включают в себя как традиционные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и специализированные комплексы, создававшиеся непосредственно с расчетом на узкоспециальную задачу по борьбе с беспилотниками, пояснил собеседник.

«Также, помимо этого, целесообразно ограничить применение гражданских систем БПЛА в регионах, в наибольшей степени подверженных угрозам атак с помощью беспилотных систем», — подчеркнул Федутинов.

Ранее сразу в нескольких регионах России упали беспилотники неизвестного происхождения. Так, в Туапсе два дрона атаковали нефтебазу, в Подмосковье беспилотник упал на территорию недалеко от Коломны, пострадавших нет.