Донецк, 28 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Из Германии приходят письма, особенно от этнических русских, в поддержку военных Донецкой Народной Республики, рассказал 28 февраля командир батальона «Русь» подполковник с позывным Абхаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащие

По его словам, в батальоне даже есть стенд с письмами из ФРГ.

«Поражают письма, которые пишут немцы. Немцы, но это русские, граждане Германии, которые там давно находятся. Они пишут письма на русском языке. Видно же в них русскую душу, потому что иначе иностранцы так и подберут слова. Даже там русские — это всё равно Русский мир», — сказал он.

В письмах из Германии содержатся слова поддержки специальной военной операции, российских военных и жителей Донбасса. Некоторым даже удаётся приезжать в качестве волонтёров с гуманитарной помощью, отметил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 60% опрошенных жителей Германии не поддерживают передачу Украине истребителей. Такие поставки не одобряют 86% сторонников правой партии «Альтернатива для Германии», среди левых фракций против высказались 81% сторонников.