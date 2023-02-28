Москва, 28 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому работа в полиции перестанет быть отягчающим вину обстоятельством при совершении умышленного преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и так далее, но принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо, убеждены в Госдуме.

Сейчас Уголовным кодексом допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов, отметил в ходе пленарного заседания соавтор законопроекта депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

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