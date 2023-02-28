Москва, 28 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Киевский режим использует террористические методы, заявил 28 февраля на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности

Россия хорошо знает об этой привычке Киева, поскольку подобные методы давно используются Украиной в Донбассе, отметил глава государства.

Усиление террористической угрозы в России связано с действиями Киева, а также Запада, который использует своих «старых друзей» (экстремистов и террористов), добавил президент.

Нужно усилить работу контрразведки, держать под особым контролем границу с Украиной, поставить заслон украинским диверсионным группам, сказал Владимир Путин.