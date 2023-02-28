Тирасполь, 28 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Молдавия де-факто стала частью Североатлантического альянса, заявил 28 февраля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, Кишинев полностью переходит на стандарты НАТО, в Молдавию прибывает оружие, там работают военные центры альянса, а также совместные миссии и инструкторы.

«Вопрос в другом: зачем вооружать Молдову, когда у нее есть конфликт с Приднестровьем? Здесь же, наоборот, нужно разоружаться», — сказал он в интервью Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что киевская армия может напасть на непризнанное Приднестровье с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду.

По мнению бывшего президента Молдавии, Приднестровье стало более открытым, впервые за последние 10–15 лет Тирасполь предложил сесть за стол переговоров и начать поиск политического решения.