Евродепутат от Франции Тьерри Мариани: десятый пакет санкций может стать последним

Брюссель, , 14:55 — REGNUM Европа разочаровывается в антироссийских санкциях. О том, что десятый, юбилейный пакет может стать последним по причине того, что у ЕС не осталось сфер, на которые можно наложить санкции, известил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. По его мнению, запоздалое объявление антироссийского пакета санкций указывает на «беспомощность» Европы, а в вопросе поддержки спецоперации на Украине возникает все больше разногласий.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Новый пакет санкций против России ЕС ввел 25 февраля. В нем расширены экспортно-импортные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физических и юридических лиц. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Ограничения коснулись «Альфа-банка», «Росбанка» и банка «Тинькофф». Также в Брюсселе посчитали неугодной деятельность российского детского хирурга Леонида Рошаля и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой — за содействие эвакуации детей из зоны спецоперации.

27 февраля стало известно, что к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза присоединится Швейцария.

Евросоюз ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» санкций, так будет и с десятым пакетом, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, расширение санкций только дополнительно отгораживает Европу от России, нарушает принцип свободы передвижения, зафиксированный в документах ОБСЕ.

«Сколько бы Запад ни пытался склонить Россию к коленопреклоненной позе, сделать это не получается», — отметил в своем телеграм-канале 28 февраля военкор Марат Хайруллин.

Санкции ЕС против России оказались провальными, подчеркнул лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 26 февраля в ходе «Национального марша за мир» в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, о возникновении глубоких разногласий в вопросе поддержке спецоперации на Украине известил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, десятый пакет антироссийских санкций может стать последним как из-за проблем с поставками голубого топлива, так и с вопросами гражданской атомной энергетики: 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять стран Европы. Безопасность их обслуживания может обеспечить только Росатом.

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