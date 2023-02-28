Вашингтон, 28 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В 2023 году Украина должна сначала отвоевать Крым, а затем Донбасс, заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он считает, что нельзя исключать кампанию ВСУ по захвату Крыма: если Запад предоставит Киеву необходимое вооружение, например, ракеты дальнего радиуса действия, украинская армия возьмёт полуостров к концу лета, полагает Ходжес.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит вооружённый захват Крыма, идёт подготовка, ведётся обучение военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Россия должна продолжать наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы у Киева не осталось даже технической возможности для атаки на полуостров.