Москва, 28 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом 28 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Отмечается, что в ночь на 28 февраля киевский режим предпринял попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее.

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один из них упал в поле, а другой, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту инфраструктуры.