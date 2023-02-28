Мошенники взломали аккаунт актрисы «Театра на Покровке», чтобы просить деньги у ее коллег по сцене

Москва, , 13:45 — REGNUM Мошенники взломали аккаунт в мессенджере Telegram театральной актрисы Нины Оранской и убедили ее коллегу заслуженную артистку России Юлию Авшарову перевести им деньги. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вечером 25 февраля звезде сериалов «Не родись красивой» и «Склифосовский» Юлии Авшаровой в мессенджер написала коллега из «Театра на Покровке» Нина Оранская. В сообщении женщина просила о финансовой помощи и как можно скорее перевести ей деньги на карту. Юлия Авшарова решила помочь коллеге и, не задумываясь, перечислила деньги на указанную карту. В приложении банка она заметила, что инициалы получателя отличаются от данных коллеги, но к тому моменту уже перевела деньги.

Юлия снова зашла в чат с Ниной и увидела, что вся переписка удалена, а контакт её «коллеги» заблокирован. Авшарова позвонила Оранской и спросила про сообщения и денежные переводы, но коллега сказала, что первый раз слышит об этом. Позже актрисы поняли, что аккаунт Оранской в Телеграм взломали, а все сообщения и просьбы материальной помощи писали мошенники. После этого актриса обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 48-летней жительницы Москвы, которую неизвестные ввели в заблуждение в переписке в мессенджере и убедили перевести денежные средства на банковскую карту. Сумма ущерба составила 23 000 рублей. Похожие сообщения пришли и другим сотрудникам театра, но, по данным следствия, больше никто деньги не перевел. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Юлия Авшарова — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Она сыграла в таких сериалах, как «Не родись красивой», «Склифосовский» и многих других. В 2022 году актриса исполнила роль Анны Ахматовой в кинокартине «Раневская». Юлия Авшарова была соучредителем и актрисой театра «Поглазов и Ко», входила в состав труппы Театра под руководством Армена Джигарханяна, играла в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, а с 2019 года является актрисой «Театра на Покровке». Юлия Авшарова так же участвовала в записи юмористической программы Николая Фоменко «Фоменко фейк».