Москва, 28 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Мошенники взломали аккаунт в мессенджере Telegram театральной актрисы Нины Оранской и убедили ее коллегу заслуженную артистку России Юлию Авшарову перевести им деньги. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Вечером 25 февраля звезде сериалов «Не родись красивой» и «Склифосовский» Юлии Авшаровой в мессенджер написала коллега из «Театра на Покровке» Нина Оранская. В сообщении женщина просила о финансовой помощи и как можно скорее перевести ей деньги на карту. Юлия Авшарова решила помочь коллеге и, не задумываясь, перечислила деньги на указанную карту. В приложении банка она заметила, что инициалы получателя отличаются от данных коллеги, но к тому моменту уже перевела деньги.

Юлия снова зашла в чат с Ниной и увидела, что вся переписка удалена, а контакт её «коллеги» заблокирован. Авшарова позвонила Оранской и спросила про сообщения и денежные переводы, но коллега сказала, что первый раз слышит об этом. Позже актрисы поняли, что аккаунт Оранской в Телеграм взломали, а все сообщения и просьбы материальной помощи писали мошенники. После этого актриса обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 48-летней жительницы Москвы, которую неизвестные ввели в заблуждение в переписке в мессенджере и убедили перевести денежные средства на банковскую карту. Сумма ущерба составила 23 000 рублей. Похожие сообщения пришли и другим сотрудникам театра, но, по данным следствия, больше никто деньги не перевел. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Юлия Авшарова — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Она сыграла в таких сериалах, как «Не родись красивой», «Склифосовский» и многих других. В 2022 году актриса исполнила роль Анны Ахматовой в кинокартине «Раневская». Юлия Авшарова была соучредителем и актрисой театра «Поглазов и Ко», входила в состав труппы Театра под руководством Армена Джигарханяна, играла в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, а с 2019 года является актрисой «Театра на Покровке». Юлия Авшарова так же участвовала в записи юмористической программы Николая Фоменко «Фоменко фейк».