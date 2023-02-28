Лондон, 28 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пользователи британского издания Daily Mail после слов президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении ситуации для ВСУ в Артёмовске заявили, что поражение Украины уже неизбежно.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Читатели портала предрекли ВСУ поражение и посоветовали Зеленскому вывести войска, пока это ещё не стало поздно.

Так, один из пользователей заявил, что любому человеку уже ясно, что Украина терпит поражение в конфликте, при этом Вашингтон и его союзники будут воевать до последнего украинца.

Другой читатель согласился с тем, что для Киева всё кончено, Зеленский направляет в Артёмовск пушечное мясо и не заботится о жизнях солдат. Он также согласился с тем, что нужно было раньше выводить украинские войска. Пользователь отметил, что потери ВСУ очень высоки и в этом виноват Зеленский.

Ещё один читатель отметил, что люди начинают понимать, что Россия одержит победу, при этом Зеленский должен признать своё поражение, чтобы не погибло еще больше людей.

Пользователи высказывают мнение о том, что Киев не может победить, при этом США бросит Украину, также как они сделали это в Афганистане.

Один из читателей отметил, что когда Россия освободит Донбасс, то это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО.