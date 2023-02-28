Москва, 28 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан. Об этом он сообщил 28 февраля в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Я не хотел бы комментировать визиты госсекретаря США, всё-таки я пресс-секретарь президента. Думаю, что это прерогатива моих коллег в МИД», — сказал представитель Кремля.

Он также рассказал о «своих» форматах взаимодействия со среднеазиатскими странами и интеграционных процессах, которые в Москве считают главным внешнеполитическим приоритетом.

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Ранее стало известно, что визит госсекретаря США в Казахстан запланирован на 28 февраля. Блинкен в рамках визита проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.