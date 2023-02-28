В Евпатории произошла авария на электросетях

Евпатория, Крым, , 12:27 — REGNUM В Евпатории без электричества остались более шести тысяч человек, сообщила 28 февраля глава администрации города Елена Демидова.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По официальным данным, в Евпатории частично обесточены улица 9 Мая, проспект Победы, улица 60 лет ВЛКСМ, улица Интернациональная, микрорайоны Спутник-2, Ай-Сабай и частично микрорайон Исмаил-Бей.

Всего без света остались 6248 бытовых потребителей и 2841 юрлицо.

На местах работают две аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируется через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля серьёзная авария на водоводе произошла в Евпатории в районе Прибрежного. В результате в городе ограничено водоснабжение, организован развоз питьевой воды.