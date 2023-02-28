Несмотря на бурные протесты прозападной оппозиции, 14 мая в Грузии парламент окончательно принял закон «О прозрачности иностранного влияния».

Иван Шилов ИА REGNUM

США и Евросоюз, резко выступавшие против его принятия, невзирая на то, что он является смягченной копией соответствующего американского закона, не смогли ничего поделать с непокорным грузинским правительством. И это, как считается, может повлечь за собой значительные геополитические последствия.

В прессе очень часто называют этот документ законом об иноагентах, но в тексте фигурирует более точная формулировка: «организация, проводящая интересы иностранного государства».

С помощью нового закона власти намерены сделать прозрачными доходы некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа. Но в принятом сегодня документе есть, по сути, всего одно требование к таким структурам: предоставление ежегодного отчета о финансировании.

Так, предоставлять отчетность о своем заработке будут обязаны юридические лица, у которых поступления от иностранных доноров в виде денег и другого имущества превышают 20% от всего годового дохода. Таким организациям придется зарегистрировать свой статус проводника интересов иностранного государства и ежегодно предоставлять в министерство юстиции декларацию о доходах и расходах. Физлиц всё это не касается.

При этом закон не затронет спортивные федерации, представителей дипломатии и должностных лиц других стран.

Баталии вокруг него стали одним из центральных событий в жизни Грузии на протяжении последнего года с небольшим — начиная с февраля 2023 года, когда законопроект только впервые был внесён в грузинский парламент.

Массовые уличные акции как противников, так и сторонников «иноагентов», столкновения с полицией, попытки штурма парламента и сооружение баррикад на проспекте Руставели в центре Тбилиси, применение слезоточивого газа и водомётов, неоднократные драки депутатов из противостоящих лагерей в самом парламенте — всё это сопровождало рассмотрение вопроса на протяжении многих месяцев вплоть до сегодняшнего дня.

Казалось бы, из-за чего весь этот сыр-бор? Всего лишь из-за того, подавать ли организациям, получающим финансирование из-за рубежа, соответствующие отчёты о доходах и расходах, или нет? Ведь речь не идёт ни о запрете или ограничении такого финансирования, ни о закрытии получающих его структур.

В чём же тогда дело?

Самая высокопоставленная противница из числа грузинских политиков, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что закон об «иностранных агентах» является «прямой провокацией», целью которой является воспрепятствование интеграции в Евросоюз и «свободным и честным выборам».

Кроме того, Зурабишвили пообещала наложить на уже принятый закон вето, которое, впрочем, преодолевается 76 голосами депутатов парламента. С учётом того, что за принятие во вторник 14 марта проголосовало 84 депутата (против было 30), это вряд ли составит проблему для правящей коалиции.

Против также выступают оппозиционные прозападные партии: коалиция «Сила в единстве» во главе с партией «Единое национальное движение (ЕНД)» (основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили) и другие более мелкие партии.

Естественно, в числе бунтующих и многочисленные организации, получающие иностранное финансирование.

Показательно, что в массовых беспорядках в связи с рассмотрением закона принимают активное участие и иностранцы: вчера за силовые действия против полиции были задержаны и граждане США, а также гражданин России из числа релокантов.

Уехавшие после начала СВО граждане РФ мотивировали своё участие в политической жизни другой страны тем, что… спасают её от превращения в Россию. «Почувствовать свободу», «сделать хоть что-нибудь», поскольку и сам «иноагентский» закон они почему-то называют российским. Хотя в правящей же партии и союзной ей фракции «Сила народа» говорят, что при разработке закона во многом брали пример с самих американцев.

ТАСС/AP/Shakh Aivazov

В США закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act), был принят еще в 1938 году. И его нормы значительно жёстче, чем в грузинском варианте. Там, например, для нарушителей закона, не предоставивших данных о своем финансировании из-за рубежа, установлена уголовная ответственность.

В то время как у грузин максимальное наказание за неповиновение — штраф в размере 25 тысяч лари (около 10 тысяч долларов).

Однако этот очевидный алогизм профессиональных борцов за свободу не смущает.

ТАСС/EPA/Zurab Tsertsvadze

Среда для этого собралась самая благоприятная, сообщество российских политэмигрантов в Грузии начало формироваться в 2021 году, когда в России прекратила свою деятельность «Открытая Россия»* Ходорковского, Фонд борьбы с коррупцией* и сеть региональных штабов покойного Навального. Потом к ним присоединилась «либеральная оппозиция», поддерживающая Украину: разного рода политические активисты, журналисты и самоназначенные правозащитники, работавшие на иностранные гранты.

Само собой, что и в Грузии многие из них приняли участие в деятельности НГО — то есть, продолжили разрушать изнутри уже другое государство. «Появился такой черный юмор, что «мы уехали от законов об иноагентах и арестов на акциях к закону об иноагентах и арестам на акциях». Ты видишь, что страна, во всяком случае, власти, двигаются в совершенно понятном направлении — к Кремлю, от которого мы все убежали»,— заявил российский иммигрант в Тбилиси Егор Куроптев, директор Фонда «Свободная Россия» по Южному Кавказу.

Впрочем, неуёмное желание российских либералов непременно поучаствовать хоть в каком-нибудь майдане, некоторые из них простодушно объясняют «дешевым дофамином». Релокант, представившейся программистом Антоном, радуется либерализму грузинской полиции: здесь больше можно. «Акции не согласовывают — о них только уведомляют. В полицию периодически что-то летит, один раз на них даже мусорную корзину через забор опрокинули. Баррикады строят спокойно — полиция их если и пытается штурмовать, то не очень активно», — рассуждает он.

При этом осуждаемое революционерами экономическое сотрудничество с Россией вместо поддержки Украины и «цивилизованного демократического мира» на самом деле — почва для страха. А вдруг от риторики «Запад и НКО угрожают суверенитету Грузии» дойдут до выдачи «политических» россиян-иноагентов на родину? Вот что пугает их больше всего на самом деле.

Очевидно, что именно по этой причине — нежелания лишиться выращенных за свои кровные деньги рычагов влияния и управления — против закона западные страны во главе с США. Они в основном и финансируют организации, подпадающие теперь под классификацию «проводящих интересы иностранного государства».

«Соединенные Штаты осуждают <…> закон об «иностранном влиянии», принятый в парламенте Грузии, и ложную концепцию, принятую правительственными чиновниками для его защиты… Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции»,— заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Европарламент ещё до окончательного принятия закона, 25 апреля, принял резолюцию, осуждающую законопроект «О прозрачности иностранного влияния», в которой заявил, что «переговоры о вступлении в ЕС не должны начинаться, пока этот закон является частью правовой повестки дня Грузии» рекомендовал Еврокомиссии рассмотреть вопрос о возможной отмене безвизового режима с Грузией, а также ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, более 80% граждан страны поддерживают прозрачность неправительственных организаций, а непосредственно закон об «О прозрачности иностранного влияния» — более 60%.

«Страна не может постоянно жить в замкнутом круге т. н. поляризации, которая искусственно навязана Грузии извне и в котором особую роль играет непрозрачное финансирование неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Преодоление поляризации, то есть прекращение радикализма — это наша ответственность перед грузинским народом», — заявил он.

А сам Иванишвили прямо заявляет, что скрытое западное финансирование может лишить страну суверенитета:

«Почти вся внешняя помощь Грузии через неправительственные организации направлена на укрепление иностранной агентуры и попытки привести ее к власти».

Украинский опыт, таким образом, явно принят к сведению. Ну, а Запад, жёстко карающий за попытки извне повлиять на ситуацию у себя дома, крайне недовольно реагирует, когда то же самое хотят сделать уже в отношении него самого. Классический пример в духе «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

И дело тут вовсе не в мифической «пророссийскости» нынешней грузинской власти. Отношения Грузии и России, мягко говоря, весьма непростые — между ними до сих пор не восстановлены дипломатические отношения, прерванные ещё в 2008 году после войны в Южной Осетии.

Даже на символическом уровне показательно, что президент России Владимир Путин уже много лет подчёркнуто поздравляет с Днём Победы не лидеров (в отличие от стран СНГ от Белоруссии до Киргизии), а народ Грузии (такая же формула используется и в отношении Молдавии с откровенно враждебным России руководством).

Нынешняя грузинская власть, имея перед собой и пример собственной страны времен правления Саакашвили, и более чем наглядный пример послемайданной Украины, прекрасно понимает, чем заканчивается дело для тех стран, которые допускают у себя хозяйничанье разнообразных «борцов за всё хорошее против всего плохого», управляемых и финансируемых с Запада.

То, что маленькой Грузии, не входящей даже в союз с Россией, или, например, с Китаем, удалось выстоять и принять закон, защищающий собственные национальные интересы, несмотря на всё колоссальное давление, оказывавшееся на неё из США и Евросоюза на протяжении последних почти полутора лет, говорит о многом.

Прежде всего о том, что Запад, невзирая на все старания, уже не может подавить стремление всё большего и большего числа стран к суверенитету и становлению действительно многополярного мира.

*НКО, выполняющее в РФ функции иностранного агента и признанное запрещенной экстремистской организацией