Вашингтон, 28 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что сейчас живет в Соединённых Штатах за счёт друзей. Пожаловался он в одной из передач на YouTube-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Рэп-исполнитель Даня Милохин

Он признался, что отъезд из России повлиял на его доходы и что сейчас ничего не зарабатывает.

«У меня нет рекламы вообще. Я живу за счет друзей, потому что никогда ничего не откладывал», — заявил сбежавший блогер, уточнив, что уехал из России, поскольку захотел понять, как живут люди в Америке.

«Но мне удобнее жить, конечно, в Москве», — отметил он.