Осло, 28 февраля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Экологические активисты заблокировали вход в министерство финансов Норвегии в знак протеста против строительства ветряных электростанций. Об этом 28 февраля сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

(сс) AngelikaGraczyk Ветряная электростанция

«Сегодня мы блокируем государство. Для этого будет закрыт доступ в министерство финансов. Группа людей блокирует вход», — приводит NRK слова одной из экоактивисток, выступающей от имени участников организации «Природа и молодёжь» и норвежской саамской ассоциации Nuorat.

По информации агентства NTB, норвежский минфин призвал своих сотрудников работать дома.

Ранее десятки активистов заблокировали вход в министерство нефти и энергетики и приковали себя цепями ко входу. Они протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа — саамов.

В 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две электростанции нарушают права коренного народа, занимающегося преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук турбин пугает животных, и требовали убрать установки.