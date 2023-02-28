Астана, 28 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Казахстан готов развивать стратегическое сотрудничество с США. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Астане, сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что визит Блинкена очень важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению стратегического сотрудничества между Казахстаном и США.

«У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — отметил он, выразив признательность за постоянную и твердую поддержку США независимости республики, её суверенитета и территориальной целостности.