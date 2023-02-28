Москва, 28 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Более половины жителей России удовлетворены своей жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Артем Кулекин/РИА Новости Девушки

Сообщается, что удовлетворены своей жизнь 58% россиян, что на 10 процентных пунктов больше, чем в январе прошлого года. Нейтральную оценку дали 24% опрошенных, ещё 17% граждан не удовлетворены своей жизнью.

Между тем 59% участников опроса оценили ситуацию в стране как «хорошую». Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов. Больше половины опрошенных (52%) считают, что дела в России идут в правильном направлении, 24% лишь отчасти согласны с данным утверждением, а 19% — считают иначе.

Опрос проводился 27 января среди 1600 жителей страны в возрасте старше 18 лет.