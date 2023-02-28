Москва, 28 февраля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, выложенные хакерской группой RaHDit («Злые русские хакеры»).

Григорий Сысоев/РИА Новости Политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной

Среди материалов имеется справка за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (в/ч 3057) полковника Александра Крячко. В ней говорится, что «солдат Вовк Наталья Павловна» участвовала в мероприятиях в Мариуполе «по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины». Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м.

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Кроме того, есть документ об изменении в личном деле — там отмечается, что ранее Вовк носила фамилию Шабан. Она значится как «солдат Шабан Наталья Павловна — стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)».

Напомним, Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ России, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была Вовк, которая приехала в Россию 23 июля. Ей заочно избрана мера пресечения в виде ареста и грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.