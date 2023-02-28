Москва, , 10:48 — REGNUM Прощание с российским политологом Глебом Павловским состоится 3 марта в 11:00 в траурном зале ЦКБ. Об этом сообщил политолог Константин Калачев.

Российский политолог Глеб Павловский © Владимир Вяткин/РИА Новости

«Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта… по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Калачева, в 11:00 состоится отпевание, а через час начнётся прощание.

Напомним, 71-летний Павловский умер в ночь на 27 февраля. У него диагностировали инсульт и онкологическое заболевание в декабре 2022 года, его состояние называлось критическим. Уточняется, что последние дни политолог провёл в хосписе.

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