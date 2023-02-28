Токио, 28 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Власти Японии намерены ввести запрет на экспорт некоторых товаров, которые, по их мнению, могут укрепить промышленную базу России. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подробности будут раскрыты позже.

Как передавало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД Российской Федерации Александра Панкина, западные страны пытаются препятствовать морским перевозкам нефти из России. Вашингтон вновь расширил антироссийские санкции.