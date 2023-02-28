Симферополь, , 09:32 — REGNUM В Красноперекопске в Крыму на центральном водоводе произошла авария. Об этом 28 февраля сообщил глава администрации города Красноперекопска Вадим Хомин на своей странице в социальной сети.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в районы города, где водоснабжение ограничено, будет осуществлён подвоз воды. Воду будут доставлять и в социальные объекты.

Как передавало ИА REGNUM, серьёзная авария на водоводе произошла в городе Евпатории, без воды остались более 120 тыс. человек.