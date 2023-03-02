Москва, 2 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В России стартовал прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции. Производители и поставщики смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции агропромышленного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Речь идет о поставках, которые осуществлены во втором полугодии 2022 года и первых двух кварталах 2023-го. Подать заявку на частичный возврат средств можно до 1 ноября 2023 года на платформе «Мой экспорт», созданной благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван помочь отечественным производителям при выходе на международные рынки. В региональных центрах поддержки экспорта и торгпредствах России за рубежом российские бизнесмены могут получить помощь в поиске иностранных клиентов, анализе зарубежного рынка. Для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

«Не секрет, что до недавнего времени политика по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта выстраивалась в основном по отношению к крупнейшим компаниям и корпорациям, которые составляли каркас экспортного потенциала России. Однако сегодня решить задачу разворота нашего экспортного потенциала на Восток, Юго-Восток и Юг невозможно без вовлечения в этот процесс не только крупных, но и средних компаний и малого бизнеса. Для того чтобы задействовать этот до сих пор ограниченно реализованный потенциал, критически важно проактивное участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса», — подчеркнул первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.

Многие российские предприятия уже воспользовались помощью экспертов региональных Центров поддержки экспорта. К примеру, новгородское предприятие «Боровичский опытный машиностроительный завод» с почти 90-летней историей смогло выйти на зарубежные рынки именно благодаря господдержке.

«Сегодня команда разрабатывает и выпускает промышленные манипуляторы, грузозахватные приспособления и механизмы, гидравлические тележки и кантователи, а также дробилки для переработки пластика. Наряду с этим завод — один из 10 резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Боровичи». Данный статус позволяет предприятию пользоваться налоговыми льготами», — говорит гендиректор предприятия Владимир Полухин.

В конце 2022 года на промышленной выставке «Металл-Экспо 2022», принять участие в которой заводу помог Новгородский центр поддержки экспорта, сотрудники предприятия провели переговоры с представителями Российско-Иранского Совета по торгово-экономическим отношениям.

Боровичский Опытный Машиностроительный Завод Боровичский опытный машиностроительный завод — стенд

По словам Владимира Полухина, клиентская база завода заметно расширилась за счет активной выставочной деятельности на международных и российских специализированных мероприятиях, региональных и федеральных мер поддержки. А уход с отечественного рынка европейских конкурентов поможет боровичскому и другим предприятиям прочно занять опустевшие ниши, в том числе и за границей.

«Есть запрос на нашу продукцию из Индии. Сейчас мы приступили к активному освоению внешних рынков и отправкам на экспорт», — говорит глава завода.

Боровичский Опытный Машиностроительный Завод Боровичский опытный машиностроительный завод принял участие в международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2022»

Мурманскому экспортёру Дмитрию Кальчуку нацпроект помог выйти на международную электронную торговую площадку Lazada. На этом маркетплейсе ведут деятельность продавцы из Таиланда. Тайцы любят покупать товары для улучшения здоровья и иммунитета. В этой азиатской стране с населением 70 млн человек — мода на здоровое питание, натуральные, экологически чистые продукты. ИП Дмитрия Кальчука продает в Таиланд иван-чай, варенье и ягодные соусы.

Ранее Кальчук при помощи Центра поддержки экспорта Мурманской области принимал участие в международных продовольственных выставках, а также в программе обучения для бизнеса «Экспортный форсаж», чтобы расширить рынки продаж.

Страница предпринимателя ВКонтакте Предприниматель Дмитрий Кальчук

«В связи с нарушениями цепочек поставок открываются новые рынки для российских предпринимателей. Сегодня как никогда хорошее время для начала работы с самым быстроразвивающимся рынком мира с активным приростом населения и тотальной цифровизацией», — отметила генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Сканер уязвимости Findler, разработка компании «Ребренди Консалтинг» — резидента Тюменского технопарка — победила в Арктическом акселераторе инновационных проектов. Финал состоялся во время масштабного форума в Мурманске. Тюменцы обошли конкурентов (это были 224 проекта со всей страны) и стали лучшими в направлении «Цифровые технологии».

Благодаря поддержке государства ИТ-продукт смог выйти на рынок Узбекистана.

Цитата сайта rebrandy. co Разработка компании «Ребренди Консалтинг»

«Разработанное программное обеспечение поставляется в Москву и Санкт-Петербург в настоящее время, с лета 2022 года налаживается сотрудничество с Узбекистаном», — говорит автор разработки и предприниматель Алексей Томилов.

В первую очередь благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» для экспортеров упрощается выход на внешние рынки с помощью системы доступа к государственным и бизнес-услугам онлайн по принципу «одного окна» на цифровой платформе «Мой экспорт», прокомментировал ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли Максим Черешнев.

«Система работает быстрее и более эффективно, многие процессы автоматизируются. Второе — это всевозможные субсидии. Сегодня экспортеры целого ряда направлений могут компенсировать транспортные и логистические расходы, затраты на сертификацию и патентование на иностранных рынках. Этим не так сложно пользоваться, но экспортеры часто забывают об этой возможности, тем самым делая свою продукцию менее конкурентоспособной. Надо просто уделять этому внимание и, возможно, обращаться к помощи профессионалов, которые будут контролировать правильное использование мер господдержки», — пояснил Максим Черешнев. По его оценке, выходя на экспорт, нужно внимательно анализировать каждый конкретный рынок.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» запущен в 2019 году. Ключевая цель нацпроекта — увеличить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с 2020 годом.