Москва, 28 февраля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Рубль на открытии торгов показал резкий рост на фоне снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Доллар США впервые с 20 февраля опустился ниже 74 рублей, европейская валюта опустилась ниже 78,5 рубля.

Китайский юань торгуется чуть выше 10,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности по поводу начала роста российской экономики.

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