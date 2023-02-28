Пекин, 28 февраля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Представители России и Китая провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в АТР. Об этом 28 февраля заявили в МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Встреча под председательством директора департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсуна и директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова проходила 27 февраля в Пекине.

Стороны обсудили ситуацию в Азиатском регионе, региональное сотрудничество и другие вопросы. Участники сошлись во мнении, что двум странам в нынешней ситуации необходимо укреплять связь и сотрудничество по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидания, что КНР ведёт подготовку к войне с США, выразили 42% американцев, опрошенных аналитиками компании McLaughlin & Associates.