Вашингтон, 28 февраля, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Ожидания, что КНР ведёт подготовку к войне с США, выразили 42% американцев, опрошенных аналитиками компании McLaughlin & Associates. Почти две трети жителей Штатов считают обоснованным введение в стране запрета на пользование соцсетью Tik Tok, сообщили социологи.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Не видят угрозы США со стороны Китая 30% опрошенных, и 24% не считают нужным введение табу на Tik Tok. Те же, кто поддержал запрет, сделали это из опасений, что китайская соцсеть может использоваться «для шпионажа за американцами и кражей их персональной информации».

Более 50% принявших участие в опросе американцев не верят в то, что из Китая поступают миллионы долларов американским колледжам, университетам и СМИ. Исследование проводилось в феврале, социологи побеседовали с тысячей респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал ВВС США Майк Минихан в разосланной своим подчинённым служебной записке написал, что война с Китаем может начаться уже в 2025 году. Отношения между странами обострились после того, как в воздушном пространстве Штатов был сбит китайский аэростат, который сочли шпионским.