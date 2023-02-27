Москва, 28 февраля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности по поводу начала роста российской экономики. Этой траектории не помешают санкции, заверил он в интервью «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Сейчас уже с уверенностью утверждается, что в следующем и в 2025 годах мы выходим на траекторию роста. Пускай в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные», — сказал Песков.

Он признал, что санкции доставляют «определённую головную боль», но рост произойдёт вопреки ограничениям. Предполагается, что траектория подъёма будет наблюдаться в российской экономике в 2024–2025 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков заявил о необратимости процесса дедолларизации в мире. Он констатировал, что страны стали больше опираться на свои национальные валюты.