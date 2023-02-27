Москва, 28 февраля, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Россияне полностью поддерживают цели спецоперации и действия президента страны Владимира Путина. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он подчеркнул, что уровень поддержки президента России Владимира Путина остаётся неизменно высоким, его поддерживает подавляющее большинство. Также жители страны одобряют цели спецоперации и экономический курс развития страны с опорой на свои силы, считает Песков. Эту поддержку он назвал основой сохранения баланса доверия президенту.

«Общество действительно консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, с которой мы столкнулись. И уровень чрезвычайно высок. Общество абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего», — также сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил слова президента об отсутствии намерения кого-либо наказывать за предательство и ошибки: «им самим жить с тем, что уже осудило наше общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина по участию в выборах главы государства в 2024 году. Он призвал набраться терпения, подчеркнув, что выборы однозначно будут, но пока «у Путина много дел и ему сейчас точно не до этого».