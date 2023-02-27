Донецк, 28 февраля, 2023, 00:18 — ИА Регнум. ВСУ продолжают перебрасывать резервы на артёмовское направление, несмотря на то, что территорию вокруг города практически полностью контролируют российские военные. Об этом рассказал в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

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«Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем», — подчеркнул он.

Несмотря на это, командование ВСУ продолжает отправлять военные подразделения к Артёмовску, также сказал Пушилин. Ранее ВС РФ взяли под контроль районы города Ступка и Ильиновка.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны Украины Анна Маляр охарактеризовала ситуацию на фронте как сложную. По её словам, наиболее тяжёлая обстановка сложилась возле Артёмовска.