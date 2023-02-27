Минск, 27 февраля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвав заключить мир, сообщило агентство БелТА.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

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«Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объёме, и не поставила её на военные рельсы», — отметил Лукашенко.

Эту ситуацию он считает уникальной, так как потом уже может быть поздно. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что был свидетелем этих стремлений со стороны РФ.

«Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о принципиальной необходимости достичь победы над Россией, потому что иначе Украина может перестать существовать как страна. Он настаивает на возвращении к границам, определённым в 1991 году, и на «трансформации России».