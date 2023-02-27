Замминистра обороны Украины: ситуация на фронте сложная
В минобороны Украины заявили о сложном положении в Артёмовске и по всей линии фронта
Донецк, 27 февраля, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Под Артёмовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике события продолжают развиваться не в пользу ВСУ. О наиболее сложной ситуации возле города сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информация опубликована в её телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бахмут (Артемовск)
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«Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Самая сложная обстановка остается на бахмутском направлении», — написала она.
По словам Маляр, атаки российских военных стали интенсивнее.
Как сообщало ИА REGNUM, без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство, заявил ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.